Скотт: матч с «Йокеритом» не был лёгким, игроки ЦСКА делают всё для команды

Нападающий ЦСКА Грег Скотт прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:0).

«Матч не был лёгким. У «Йокерита» хорошая команда, которая вышла на матч с нами с серьёзным настроем. В плей-офф иначе не бывает. Если меня поставят в состав завтра, то снова готов сыграть. Мы делаем всё ради команды. Готов биться и доказывать, что готов приносить пользу. Но пока рано задумываться, как будет складываться следующий матч. Концентрация на каждой отдельной встрече.