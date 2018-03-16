Скотт: матч с «Йокеритом» не был лёгким, игроки ЦСКА делают всё для команды 

Нападающий ЦСКА Грег Скотт прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:0).
«Матч не был лёгким. У «Йокерита» хорошая команда, которая вышла на матч с нами с серьёзным настроем. В плей-офф иначе не бывает. Если меня поставят в состав завтра, то снова готов сыграть. Мы делаем всё ради команды. Готов биться и доказывать, что готов приносить пользу. Но пока рано задумываться, как будет складываться следующий матч. Концентрация на каждой отдельной встрече.
Бросок после вбрасывания — это в том числе работа Плэтта, который много над этим трудится на тренировках. Не скажу, что это наигранная комбинация. Просто так получилось. Володя Жарков поставил хороший заслон вратарю соперника», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.