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Ялонен: игра «Йокерита» больше походила на хоккей, но опять ничего не забили
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Ялонен: игра «Йокерита» больше походила на хоккей, но опять ничего не забили 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2, 0-2 в серии).
«Сегодня больше наша игра походила на хоккей. Играли немного лучше, но недостаточно хорошо. С голами не получается, возможностей было значительно больше. Но, увы, опять ничего не забили. Когда не забиваешь — выиграть невозможно.
Почему нападающий Виртатен играет на позиции защитника? Во-первых, он не весь матч сегодня играл в защите, большую часть встречи провёл в нападении, так как один из игроков атаки получил травму. Но хочу заметить, что Виртанен чертовски хорошо играет в защите!
Рецидив травмы у Пильстрёма? Никакой информации по его здоровью пока нет. Безусловно, мы верим, что дома прервём серию матчей без заброшенных шайб», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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