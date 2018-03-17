Ялонен: игра «Йокерита» больше походила на хоккей, но опять ничего не забили

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2, 0-2 в серии).

«Сегодня больше наша игра походила на хоккей. Играли немного лучше, но недостаточно хорошо. С голами не получается, возможностей было значительно больше. Но, увы, опять ничего не забили. Когда не забиваешь — выиграть невозможно.

Почему нападающий Виртатен играет на позиции защитника? Во-первых, он не весь матч сегодня играл в защите, большую часть встречи провёл в нападении, так как один из игроков атаки получил травму. Но хочу заметить, что Виртанен чертовски хорошо играет в защите!