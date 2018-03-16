Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 4:0 в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
«Локомотив» тоже восемь дней отдыхал, как и СКА. Мы готовились, разбирали игру соперника, у нас получилось придерживаться плана на игру. «Локомотив» ничем не удивил, знали, как он будет играть. Завтра, наверное, соперник будет что-то менять. Мы знаем, что делать. По ходу игры старались много бросать по воротам, действовать агрессивно. Много стычек и нарушений из-за того, что это плей-офф, контактная игра, никто не хочет проигрывать. Конечно, чувствуется плей-офф. Как может не чувствоваться? По моим ощущения тяжёлая игра. Надо готовиться к завтрашнему матчу, потому что всё будет по-другому. «Локомотив» захочет отыграться», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.