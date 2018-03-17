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Александр Судницин: «Локомотив» весь сезон смотрит, как играет СКА
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Александр Судницин: «Локомотив» весь сезон смотрит, как играет СКА 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
— Ожидали выхода в старте? — У нас работа такая: когда сказали выходить, тогда и вышел играть.
— Мурыгин вчера все-таки неудачно сыграл. — Да я бы не сказал, что неудачно. Просто удачное завершение атак было у СКА. Здорово голы разыграли. Леха там абсолютно ни при чем.
— В матче было много удалений. Это пошло на пользу «Локомотиву»? — Я не могу сказать, что это пошло кому-то на пользу. Если мы выиграли — наверное, нам на пользу пошло.
— До седьмого матча затянете серию? Или закончите за пять? — Поживем — увидим.
— Тренерский штаб вам лично давал какие-то конкретные указания по игрокам соперника? — У нас своя система, которой мы придерживаемся. Мы весь сезон смотрим, как играет СКА. Знаем, кто там играет. И, конечно, где-то что-то пытаемся учесть. Но в СКА очень много мастеров играет, от них можно ждать чего угодно. И к чему-то конкретному быть готовым тут не получается. Потому что реально — очень хорошие мастера.
— Квартальнов вчера три раза повторил, что ему нечего сказать. Что говорил вам после победы? — Это наша внутренняя кухня. Что об этом говорить?
— Планшетки летали по раздевалке? — Нет, — передает слова Судницина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Вадим Шипачев, у гостей шайбы на счету Артура Каюмова и Ильи Любушкина. Счет в серии стал 1-1.
Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.
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