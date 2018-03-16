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Оливер Лауридсен: Инцидент с Капризовым? Это плей-офф, будут хиты, будут эмоции
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Оливер Лауридсен: Инцидент с Капризовым? Это плей-офф, будут хиты, будут эмоции 

Советский спорт 5 часов назад
— ЦСКА здорово играет в обороне, сегодня они были сильнее, они выиграли больше единоборств. Нужно пересмотреть свою игру в атаке, нужно больше старания. Инцидент с Капризовым? Это плей-офф, будут хиты, будут эмоции. Будет длинная серия, я обещаю вам. Думаю, мы увидим эмоциональные матчи, как это было в нашей серии года назад, — передает слова Лауридсена РИА Новости.
Напомним, что армейцы разгромили на своем льду финский клуб со счетом 4:0 и повели в серии до четырех побед. Второй матч серии состоится завтра в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.
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