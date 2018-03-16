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Егор Коршков: «Проигран всего лишь бой, не война»
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Егор Коршков: «Проигран всего лишь бой, не война» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Нападающий «Локомотива» Егор Коршков после поражения от СКА (0:4) в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина посетовал на неудачное начало.
— Первый период точно провалили. Во втором хотели выровнять игру, но опять получили ненужные голы. В третьем более-менее получалась игра. Ничего, проигран всего лишь бой, не война. Мы готовимся на завтра. Будет совсем другой день и новая игра.
Может быть, чуть-чуть не ожидали пропустить так быстро. Никогда не ожидаешь, что так быстро пропустишь. Начали не так, как хотели, что-то пошло не так. Сейчас сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу.
Нам нужно больше держать шайбу, в тело играть, добавлять в скорости. В технике СКА тяжело переиграть. Сами понимаете, что там мастера играют. За счет работы у нас все получится.
Все помнят о том, что мы проигрывали СКА в плей-офф два года подряд, и мы готовились с двойной концентрацией. Но вы все видели сами. (Игорь ЕРОНКО)
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