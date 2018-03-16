Хоккеисты московского ЦСКА разгромили «Йокерит» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Финские соперники ни разу не смогли поразить ворота московской команды, которые на протяжении 122 минут защищал Илья Сорокин

Столичный ЦСКА сумел закрепить январскую победу над «Йокеритом» и снова обыграли финских хоккеистов. Тогда из ничьей командам пришлось сражаться за победу в овертайме, сегодня, 16 марта, доказывать и вырывать победу не пришлось — ЦСКА не позволил соперникам забить в свои ворота ни одной шайбы. Сами же атаковали ворота «Йокерита» неоднократно.

Причем атаковать «армейцы» бросились с первых же минут. Грег Скотт отправил первую шайбу в ворота «Йокерита» уже на третьей минуте игры. На 20-ой подоспел Валерий Ничушкин со второй шайбой.

Во втором периоде обе команды погоняли шайбу по льду, а в третьем москвичи вновь атаковали гостей. Сергей Андронов Сергей Шумаков на 44-ой и 58-ой минутах соответственно завершают игру с «Йокеритом» на разгромный 4:0.

Побеждаем в первом матче серии! pic.twitter.com/C85ehdWpaU

— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 16 марта 2018 г.