Итоги дня в ВХЛ: «Нефтяник» стал первым участником полуфинала Кубка Петрова

17 марта в Высшей хоккейной лиге состоялись третьи матчи второго раунда плей-офф. «Нефтяник» стал первым участником полуфинала Кубка Петрова. Трём командам остаётся один шаг до выхода в следующую стадию турнира.

«Ермак» был разгромлен «Зауральем» со счётом 0:5 (1-3 в серии).

«Нефтяник» в овертайме вырвал победу у «Сокола» — 4:3 ОТ (4-0 в серии).

«Торос» в овертайме проиграл «СКА-Нева» со счётом 2:3 ОТ (1-3 в серии).

Новокузнецкий «Металлург» крупно победил санкт-петербургское «Динамо» — 5:1 (1:3 в серии).