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Величкин: Вольский лежал со сломанной шеей, а теперь забивает голы
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Величкин: Вольский лежал со сломанной шеей, а теперь забивает голы 

Р-Спорт 5 часов назад
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что восхищается форвардом команды Войтеком Вольским, который забил два гола в игре плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».
"Здорово, что человек, который год назад лежал со сломанной шеей, сегодня выходит и забивает. Войтек — мужественный парень. Когда есть такие ребята, будет полный стадион", — сказал Величкин журналистам.
Вольский из-за серьезной травмы шеи пропустил большую часть прошлого сезона. В пятницу «Магнитка» победила «Ак Барс» в гостях со счетом 4:3 в овертайме в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
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