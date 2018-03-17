«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста

Тренер «Ак Барса» попросил журналиста «не пыхтеть» после вопроса о Зарипове

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов сорвался на журналиста на пресс-конференции после поражения от «Металлурга» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Видеозапись опубликована на YouTube.

Один из репортеров спросил, почему тренер не выпустил на лед нападающего Даниса Зарипова . Билялетдинов заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, но другие корреспонденты поддержали коллегу. Когда журналист снова обратился к тренеру, тот разгорячился.

«Че ты пыхтишь? Че пыхтишь-то? Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь», — сказал ему Билялетдинов. На другой пресс-конференции, видеозапись которой тоже размещена на YouTube, тренер не стал отвечать ни на один вопрос этого репортера.

Следующий матч между командами пройдет 17 марта в Казани.