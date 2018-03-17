Эллисон: «Магнитка» зарядилась энергией, выстояв втроем в матче с ХК «Ак Барс»

Успешная игра в меньшинстве в матче плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом» добавила сил и эмоций хоккеистам «Металлурга», заявил РИА Новости форвард магнитогорцев Мэтт Эллисон

"Металлург" в пятницу в Казани обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3 в первом матче 1/2 финала Восточной конференции. Хозяева льда не реализовали ни одного большинства, включая игру 5 на 3 при счете 2:1 в свою пользу.

"Было очень важно выстоять в меньшинстве при счете 1:2. Василий Кошечкин играл здорово в том моменте. Когда тебе удается выстоять в меньшинстве втроем, это добавляет тебе сил. Нас это зарядило энергией", — сказал Эллисон.

"Любая победа в плей-офф очень важна. Мы играли против сильной команды. Оба соперника были хороши, и очень важно, что мы забили первыми в овертайме. При счете 0:2 мы ничего не меняли в своей игре. Разве что уменьшили количество ошибок, забили свои моменты. Мы активнее шли на ворота, когда стали проигрывать", — отметил игрок.