Войтек Вольски: «Забил шайбы я, но все сделал Мозякин»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски поблагодарил своего партнера Сергея Мозякина за две голевые передачи в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Команда Вольского выиграла 4:3, а сам он забил две шайбы.

— Я забил, но все сделал Сергей Мозякин. Обычно победные голы забивает он, — цитирует «Р-Спорт» Вольского. — Мне повезло, что сегодня он играл на меня. Он великолепный игрок. Мы отлично играли в меньшинстве. Отлично сыграл вратарь, игроки ловили шайбы на себя. Это одна из сильных сторон нашей команды сейчас.