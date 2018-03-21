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«Вегас» разгромил «Ванкувер»
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«Вегас» разгромил «Ванкувер» 

Чемпионат.com 1 час назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Ванкувер Кэнакс» и одержал крупную победу со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). Для «Вегаса» это второй успех подряд, который помог команде сохранить вторую строчку в таблице Западной конференции.
Одним из главных событий матча стала замена основного вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флёри после первого периода. Более подробной информации о причинах замены пока нет.
Ни один из игроков «Вегаса», принявших участие в заброшенных шайбах, не набрал больше одного очка.
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