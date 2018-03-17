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Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» бился за очки весь год"
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Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» бился за очки весь год" 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт похвалил своих подопечных за успешную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:2). «Предаторз» стали первым клубом, оформившим выход в Кубок Стэнли-2018.
— Ребята работали очень усердно, — цитирует официальный сайт НХЛ Лавиолетта. — Все, что мы делали — сотрудники, тренеры, конечно, игроки — усердно трудились для достижения цели. Сейчас наша задача в том, чтобы получить преимущество домашнего льда. Это поможет добиться успеха на стадии плей-офф.
Мы немного гордимся.. Ребята бились за очки весь год. Они знали, что сегодня могут оформить выход и думаю, они боролись за это.
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