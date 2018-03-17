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Кокуев заменил Полыгалова в составе «Трактора» на второй матч серии с «Салаватом»
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Кокуев заменил Полыгалова в составе «Трактора» на второй матч серии с «Салаватом» 

Р-Спорт 14 часов назад
Форвард Семён Кокуёв заменил нападающего Игоря Полыгалова в составе «Трактора» на второй матч серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинцев.
"Трактор" в субботу проведет в Уфе второй матч серии полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева». Днем ранее челябинцы одержали победу со счетом 2:1 в первом матче серии до четырех побед.
Полыгалов в нынешнем розыгрыше плей-офф провел шесть матчей, в которых набрал три очка (гол и две передачи). Кокуёв принял участие в трех играх и очков за результативность не набрал.
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