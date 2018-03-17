Кокуев заменил Полыгалова в составе «Трактора» на второй матч серии с «Салаватом»

"Трактор" в субботу проведет в Уфе второй матч серии полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева». Днем ранее челябинцы одержали победу со счетом 2:1 в первом матче серии до четырех побед.

Полыгалов в нынешнем розыгрыше плей-офф провел шесть матчей, в которых набрал три очка (гол и две передачи). Кокуёв принял участие в трех играх и очков за результативность не набрал.