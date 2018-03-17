«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кемппайнен открыл счёт уже на 18-й секунде

Во втором матче серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» команда хозяев открыла счёт уже на 18-й секунде встречи. Заброшенной шайбой отличился Йоонас Кемппайнен , которому ассистировали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк. Быстрее Кемппайнена в плей-офф отличались Пушкарёв («Барыс», 11-я секунда, 2017 год), Зарипов («Ак Барс», 14-я секунда, 2009), Моня («Сибирь», 15-я, 2014). В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Эркки Вестерлунда.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Кемппайнена также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»