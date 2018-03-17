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«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче полуфинала Востока
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«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в первом матче полуфинала Востока 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Трактор» в первом матче серии 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
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