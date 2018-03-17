Олег Знарок: У СКА в матче против «Локомотива» не пошло большинство и было много удалений 

— Не пошло большинство, много удалений во втором периоде.
— Было принципиально семь защитников заявить, или другие фланговые нападающие не могут пока играть? — Второй матч подряд, думали, что шесть мы выдержим просто. Потому что любое удаление, как сегодня во втором периоде, это очень большая нагрузка, дальняя сторона, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Вадим Шипачев, у гостей шайбы на счету Артура Каюмова и Ильи Любушкина. Счет в серии стал 1-1.
Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.