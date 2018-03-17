Вадим Шипачев: «Локомотив» реализовал одно большинство и выиграл (видео) 

— Во втором периоде не забили свои моменты, провалились, было нулевое большинство. Нельзя, не забивая в большинстве, выигрывать матчи в плей-офф. Сегодня и СКА и «Локомотив» много удалялись. Они реализовали одно большинство и выиграли.
— Пойдет ли такое поражение на пользу? — Будем разбираться.
— Ваши одноклубники вчера говорили, что «Локомотив» не удивил. Как сегодня? — Спросите у них. Я такого не говорил.
— В третьем периоде почти не удалялись. Это установка такая? — Не знаю, судьи так судили, — передает слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Вадим Шипачев, у гостей шайбы на счету Артура Каюмова и Ильи Любушкина. Счет в серии стал 1-1.
Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.