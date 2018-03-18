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Форвард «Ак Барса» Попов из-за травмы выбыл из строя на неопределенный срок
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Форвард «Ак Барса» Попов из-за травмы выбыл из строя на неопределенный срок 

Советский спорт 6 часов назад
Попов сыграл в двух первых матчах плей-офф КХЛ с "Амуром", но с тех пор не выходил на площадку.
В регулярном чемпионате-2017/18 форвард провел 18 матчей и набрал 6 очков (4+2). Из-за травмы он не играл с начала октября по март.
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