Форвард «Ак Барса» Попов из-за травмы выбыл из строя на неопределенный срок

Попов сыграл в двух первых матчах плей-офф КХЛ с "Амуром" , но с тех пор не выходил на площадку.

В регулярном чемпионате-2017/18 форвард провел 18 матчей и набрал 6 очков (4+2). Из-за травмы он не играл с начала октября по март.