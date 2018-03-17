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Давид Рундблад: Если хочешь выигрывать в КХЛ, нужно уметь играть против команды с любым стилем
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Давид Рундблад: Если хочешь выигрывать в КХЛ, нужно уметь играть против команды с любым стилем 

Советский спорт 7 часов назад
— Второй период совершенно не удался команде. В чем причина? — Сложный вопрос. Во втором периоде «Локомотив» заиграл активнее, это очень быстрая команда. К тому же было много удалений у одной и другой команды. Нам нужно во всех компонентах игры действовать максимально собранно.
— Вы комбинационный хоккеист, а «Локомотив» играет по тактике «бей-беги». Вам интересно? — Я думаю, если ты хочешь выигрывать в этой лиге, нужно играть против команды с любым стилем. Мы предпочитаем концентрироваться на своих качествах.
— Счет в серии 1-1. СКА больше не фаворит? — Я думаю, что в плей-офф нет фаворитов. Но если мы показываем свой хоккей, нас победить непросто. Другой вопрос, что мы должны показывать лучшие качества.
— После вчерашней победы 4:0 не подумали, что и серия закончится с таким же счетом? — Абсолютно точно нет. В команде играют профессионалы, которые знают, как готовиться к матчам.
— Это ваш первый плей-офф в КХЛ. Можете сравнить его с Кубком Стэнли? — Я думаю, плей-офф одинаковый во всех лигах, неважно, где ты играешь. Каждая игра многое решает. Нам остается только готовиться к каждой игре на максимуме, — передает слова Рундблада корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Вадим Шипачев, у гостей шайбы на счету Артура Каюмова и Ильи Любушкина. Счет в серии стал 1-1.
Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.
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