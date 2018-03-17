Давид Рундблад: Если хочешь выигрывать в КХЛ, нужно уметь играть против команды с любым стилем

— Второй период совершенно не удался команде. В чем причина? — Сложный вопрос. Во втором периоде «Локомотив» заиграл активнее, это очень быстрая команда. К тому же было много удалений у одной и другой команды. Нам нужно во всех компонентах игры действовать максимально собранно.

— Вы комбинационный хоккеист, а «Локомотив» играет по тактике «бей-беги». Вам интересно? — Я думаю, если ты хочешь выигрывать в этой лиге, нужно играть против команды с любым стилем. Мы предпочитаем концентрироваться на своих качествах.

— Счет в серии 1-1. СКА больше не фаворит? — Я думаю, что в плей-офф нет фаворитов. Но если мы показываем свой хоккей, нас победить непросто. Другой вопрос, что мы должны показывать лучшие качества.

— После вчерашней победы 4:0 не подумали, что и серия закончится с таким же счетом? — Абсолютно точно нет. В команде играют профессионалы, которые знают, как готовиться к матчам.

— Это ваш первый плей-офф в КХЛ. Можете сравнить его с Кубком Стэнли? — Я думаю, плей-офф одинаковый во всех лигах, неважно, где ты играешь. Каждая игра многое решает. Нам остается только готовиться к каждой игре на максимуме, — передает слова Рундблада корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.