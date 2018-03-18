Эксперты о ходе второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

Сможет ли «Йокерит» избежать 0-4 в серии с ЦСКА, затянутся ли серии на Востоке и как на СКА отразится поражение от «Локомотива».

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов , чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились своими впечатлениями от второго раунда Кубка Гагарина-2018. — ЦСКА достаточно уверенно выиграл два домашних матча у «Йокерита». Всё идёт к тому, что и в этой серии «армейцы» содержат победу в четырёх матчах? Гуськов: Всё может быть. По прошедшим играм сложилось впечатление, что ЦСКА намного мобильнее, чем «Йокерит». Немаловажно, что они умеют всю игру держать заданный темп. Если в первом матче были провалы, то во втором матче единственным минусом я бы назвал пропуск контратак, которые могли закончиться голами. Но, благодаря великолепной игре Сорокина, их не состоялось.

Гомоляко: По этим двум играм, а, в особенности, по первой можно ожидать такого результата. Но я не думал, что в этой серии счёт будет 4-0. Во второй встрече «Йокерит» был повеселее, чем в первой. В Хельсинки будет совсем другая игра. Я надеюсь, что «Йокерит» навяжет борьбу «армейцам». Это приличная команда, и вчера она неплохо сыграла. Но у ЦСКА хорошо играет Сорокин, и все огрехи, которые допускает оборона, он подчищает. Поэтому такой результат. Новиков: Когда «Йокерит» начинал чемпионат, я говорил, что это будет конкурентоспособная команда. Она неплохо двигалась и играла. Но, если честно, я ожидал большего от неё. Я думал, что они будут доминировать. Они играют неплохо, но уровень и класс «армейцев» выше. Разговор о счёте может не идти, потому что тот же СКА может кому-то проиграть, хотя это топовая команда. Разговор здесь идёт о том, что ЦСКА пройдёт «Йокерит».

— Сильно ли увеличились шансы «Локомотива» после вчерашней победы над СКА? Гуськов: Задачу-минимум, а может быть, и максимум, в поездке «Локомотив» выполнил. Сделать это было очень тяжело, но «Локомотив» это сделал. Не скажу, что в Ярославле будет легче. Не думаю, что с таким соперником, как СКА, будет влиять фактор своего поля. Многое будет зависеть от мастерства и реализации моментов. «Локомотив» здорово сыграл в меньшинстве. Если в этом компоненте Ярославль будет хорош, то шансы на то, чтобы выиграть серию, повышаютсся. Но СКА не будет опускать руки, он сделает определённые выводы и пойдёт дальше. Гомоляко: Я бы так не сказал. Квартальнов знает, как обыгрывать СКА, он это делал. Но это сильная команда, у неё гораздо длиннее скамейка. А для плей-офф это важно. В общем результате СКА пройдёт дальше. Но, как я говорил, «Локомотив» навяжет хорошую борьбу питерцам. Новиков: В Ярославле есть традиции крепких и неуступчивых команд, которые смотрят на соперника не снизу вверх. Выходит рабоче-крестьянская команда и бьётся до конца. Шансов у Ярославля я не вижу. Но то, что они смогли выиграть один матч, говорит о том, что команда сражается. Он говорит о ярославской крепости. «Локомотив» немножко пощиплет перья СКА.

— В сериях на Востоке идёт упорная борьба, дойдёт ли дело до седьмых матчей? Гуськов: «Магнитка» и Казань, скорее всего, сыграют семь матчей, я это предполагал. В паре «Салават» — «Трактор», похоже, всё тоже к этому идёт. Но это предположения. Все четыре команды могут выйти в финал конференции, и, что самое главное, это ни для кого не будет сюрпризом. Каждая из команд достойна этого, всё будут решать нюансы и готовность команды на сегодняшний момент в плане физики, тактики и психологии.

Гомоляко: Я не думаю, что серия «Ак Барс» — «Металлург» затянется до седьмой игры. «Ак Барс» вчера выглядел довольно-таки прилично., он придавил магнитогорцев. Но «Металлург» дома будет совсем другой командой. Думаю, что там будет другая игра. Если «Ак Барс» будет играть так же, как во втором матче, то у «Магнитки» мало шансов, а если как в первой, то их будет больше. Новиков: Я думаю, что шансы на это велики. Пара «Магнитка» — «Ак Барс» — это топовые команды, плюс «Трактор» тоже упирается. «Металлург» и «Ак Барс» — это лучшие команды мира, они могут играть на уровне НХЛ. Здесь битва будет точно до конца. Да и у «Трактора» с Уфой седьмой матч вполне может состояться. У болельщиков есть шанс порадоваться хоккею. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»