Лепистё: ЦСКА — хорошая команда, но её можно проходить, если начать забивать

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё после второго матча полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:2) определил моменты в игре своей команды, в которых ей нужно прибавлять. Сейчас финский коллектив проигрывает в противостоянии со счётом 0-2.

«В Хельсинки нам нужно сыграть лучше во всех аспектах. Нам нужно больше контролировать шайбу, делать больше бросков. Сегодня мы были лучше, чем вчера, но нам по-прежнему нужно играть более жёстко. ЦСКА — хорошая команда с очень сильными игроками с хорошим контролем шайбы. Нам нужно лучше сыграть в большинстве. ЦСКА очень хорошо играет в защите. Нам нужно забить первый гол, но соперник не даёт нам большого количества шансов. Сегодня у нас были возможности, но мы их не использовали.