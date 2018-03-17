Ещё
Лепистё: ЦСКА — хорошая команда, но её можно проходить, если начать забивать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лепистё: ЦСКА — хорошая команда, но её можно проходить, если начать забивать 

Чемпионат.com 7 часов назад
Защитник «Йокерита» Сами Лепистё после второго матча полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:2) определил моменты в игре своей команды, в которых ей нужно прибавлять. Сейчас финский коллектив проигрывает в противостоянии со счётом 0-2.
«В Хельсинки нам нужно сыграть лучше во всех аспектах. Нам нужно больше контролировать шайбу, делать больше бросков. Сегодня мы были лучше, чем вчера, но нам по-прежнему нужно играть более жёстко. ЦСКА — хорошая команда с очень сильными игроками с хорошим контролем шайбы. Нам нужно лучше сыграть в большинстве. ЦСКА очень хорошо играет в защите. Нам нужно забить первый гол, но соперник не даёт нам большого количества шансов. Сегодня у нас были возможности, но мы их не использовали.
“Локомотив” обыграл СКА? Это ничего для нас не меняет, мы должны сфокусироваться на нашей серии. Мы знаем, что можем пройти ЦСКА. Это очень хорошая команда. Конечно, то, что мы не используем наши моменты — это проблема. Нам нужно забивать. Нам нужно сыграть сильнее в этих моментах», — передаёт слова Лепистё корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Чемпионат.com: последние новости
Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 17 марта 2018 года «Салават Юлаев» — «Трактор»: Кемппайнен открыл счёт уже на 18-й секунде Кузнецов набрал 70-е очко в сезоне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение