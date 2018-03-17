Защитник «Йокерита» Сами Лепистё после второго матча полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:2) определил моменты в игре своей команды, в которых ей нужно прибавлять. Сейчас финский коллектив проигрывает в противостоянии со счётом 0-2.
«В Хельсинки нам нужно сыграть лучше во всех аспектах. Нам нужно больше контролировать шайбу, делать больше бросков. Сегодня мы были лучше, чем вчера, но нам по-прежнему нужно играть более жёстко. ЦСКА — хорошая команда с очень сильными игроками с хорошим контролем шайбы. Нам нужно лучше сыграть в большинстве. ЦСКА очень хорошо играет в защите. Нам нужно забить первый гол, но соперник не даёт нам большого количества шансов. Сегодня у нас были возможности, но мы их не использовали.
“Локомотив” обыграл СКА? Это ничего для нас не меняет, мы должны сфокусироваться на нашей серии. Мы знаем, что можем пройти ЦСКА. Это очень хорошая команда. Конечно, то, что мы не используем наши моменты — это проблема. Нам нужно забивать. Нам нужно сыграть сильнее в этих моментах», — передаёт слова Лепистё корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.