Защитник «Йокерита» надеется вернуть полуфинальную серию с ЦСКА в Москву

Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен рассказал, почему в нынешней полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА стало меньше борьбы, по сравнению с прошлым сезоном.

"Соперник стал сильнее. Мы в прошлом году проиграли все четыре матча серии, но во всех оказали серьезное сопротивление ЦСКА", — цитирует хоккеиста газета «Известия»

Он отметил, что в прошлом плей-офф только первую встречу проиграли в основное время (2:4).

"Фактически с минимальным счетом — последнюю шайбу пропустили в пустые ворота, сняв в конце вратаря, чтобы попытаться при счете 2:3 спасти игру. Три других матча были выиграны ЦСКА лишь в овертайме.

Но сейчас «Йокерит» гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне, когда мы с трудом попали в плей-офф. И я уверен, что мы еще поборемся с ЦСКА и вернем серию в Москву", -добавил Лауридсен.

Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Хельсинки 19 марта. Начало в 19:30 (мск).