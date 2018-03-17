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Денисенко: конечно, можно грохнуть СКА в серии, ради этого и бьёмся!
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Денисенко: конечно, можно грохнуть СКА в серии, ради этого и бьёмся! 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко после победы над СКА (2:1, 1-1 в серии) прокомментировал дебют в КХЛ.
«Неделю назад уже знал, что может быть, будет возможность сыграть. Обдумывал всё произошедшее, не волновался. Всё нормально было.
Смен было не так много? Там удаления были, в большинстве и меньшинстве я не играл. В основном сидел на лавке.
Перед матчем ребята меня подбадривали, говорили не волноваться, что всё нормально будет. Почему меня поставили именно вместо Козуна, не объясняли, это уже не моё дело.
Был момент, когда пытался шайбу добить. Можно было бы порасторопней сыграть, получился бы первый гол в первом матче. Конечно, тяжело было выходить, скорости в КХЛ другие, мышление другое. Первые две смены сыграл, потом уже более или менее вкатился, не чувствовал, что первый матч.
Придётся пропустить ЮЧМ, если дойдём до финала Кубка Гагарина? Это тоже не я решаю. Не буду отвечать, где бы больше хотелось сыграть.
Жду шанса в следующих матчах в Ярославле. Очень хочу сыграть. Затянется ли серия до семи матчей? СКА — очень мастеровитый соперник, не знаю, как пойдёт. Ничьей после двух выездных матчей можно быть довольным. У них дома очень тяжело играть. Это хороший результат. Конечно, можно грохнуть СКА в серии! Ради этого мы и бьёмся! Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга, и всё получится», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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