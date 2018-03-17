Денисенко: конечно, можно грохнуть СКА в серии, ради этого и бьёмся!

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко после победы над СКА (2:1, 1-1 в серии) прокомментировал дебют в КХЛ.

«Неделю назад уже знал, что может быть, будет возможность сыграть. Обдумывал всё произошедшее, не волновался. Всё нормально было.

Смен было не так много? Там удаления были, в большинстве и меньшинстве я не играл. В основном сидел на лавке.

Перед матчем ребята меня подбадривали, говорили не волноваться, что всё нормально будет. Почему меня поставили именно вместо Козуна, не объясняли, это уже не моё дело.

Был момент, когда пытался шайбу добить. Можно было бы порасторопней сыграть, получился бы первый гол в первом матче. Конечно, тяжело было выходить, скорости в КХЛ другие, мышление другое. Первые две смены сыграл, потом уже более или менее вкатился, не чувствовал, что первый матч.

Придётся пропустить ЮЧМ, если дойдём до финала Кубка Гагарина? Это тоже не я решаю. Не буду отвечать, где бы больше хотелось сыграть.