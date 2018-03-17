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Судницин: весь сезон смотрим, как играет СКА, от них можно ожидать что угодно
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Судницин: весь сезон смотрим, как играет СКА, от них можно ожидать что угодно 

Чемпионат.com 7 часов назад
Вратарь «Локомотива» Александр Судницин прокомментировал победу над СКА (2:1, 1-1 в серии).
«У нас работа такая, когда сказали, тогда выходишь играть. Не сказал бы, что Мурыгин вчера неудачно сыграл, там удачно завершал атаки СКА, здорово голы разыграли. Он абсолютно не при чём.
Пропустили на закате меньшинства. У СКА хорошее большинство. Опять разыграли, забили. Много удалений в матче пошли на пользу «Локомотиву»? Не могу сказать, что это кому-то на пользу. Но если мы выиграли, наверное, нам на пользу пошло. Затянем ли серию до седьмого матча? Поживём увидим.
У нас есть своя система, мы стараемся её придерживаться. Весь сезон смотрим, как играет СКА, знаем, кто там играет. Конечно, пытаемся учесть, кто как играет. Но в СКА очень много мастеров, от них можно ждать чего угодно. К чему-то конкретному быть готовым не получается. Очень хорошие мастера.
Что нам сказал Квартальнов после вчерашней игры, это наша внутренняя кухня. Нет, планшетки не летали», — передаёт слова Судницина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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