Хоккеист СКА Шипачёв удивлён судейством в третьем периоде матча с «Локомотивом»

Нападающий санкт-петербургского СКА Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» во втором матче полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Во втором периоде не забили свои моменты, провалились, было нулевое большинство. Нельзя, не забивая в большинстве, выигрывать матчи в плей-офф. Сегодня хоккеисты и СКА, и „Локомотив“ много удалялись. Они реализовали одно большинство и выиграли», — цитирует Шипачёва «Чемпионат».

Он также был удивлён отсутствием удалений в третьем периоде матча. В первых двух периодах арбитры встречи отправляли хоккеистов на скамейку штрафников 14 раз.

«Не знаю, почему в третьем периоде не было удалений, судьи так судили», — сказал Шипачёв.

Ранее ярославский «Локомотив» на выезде нанёс поражение санкт-петербургскому СКА во втором матче полуфинала Восточной Конференци КХЛ.