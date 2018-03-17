Алексей Марченко: Потолкались с «Йокеритом» и разошлись 

— Алексей, ЦСКА не пропускает вторую игру подряд. Трудный ли был сегодняшний матч для вас?
— «Йокерит» неплохо играл и вчера, и сегодня. У них были моменты. Но хорошо, что Сорокин здорово играет в воротах. Мы все стараемся в защите слаженно играть, но когда надо он подтаскивает.
— Выматывают такие матчи?
— Да, достаточно тяжёлые. Мы стараемся без ошибок играть, в нужный момент забивать.
— О чем спорили после финальной сирены?
— Да так…Потолкались немножко и разошлись.
— Удивило то, что СКА сегодня проиграли?
— Да я вот только узнал. «Локомотив» — хорошая команда. Дадут бой, будет интересная серия.
— Хорошо будет начинать следующий раунд плей-офф дома против Ярославля?
— Нам бы ещё «Йокерит» пройти. У нас только две победы.
— Кто вам губу разбил?
— Седьмой номер.