Алексей Марченко: Потолкались с «Йокеритом» и разошлись

Алексей , ЦСКА не пропускает вторую игру подряд. Трудный ли был сегодняшний матч для вас?

— «Йокерит» неплохо играл и вчера, и сегодня. У них были моменты. Но хорошо, что Сорокин здорово играет в воротах. Мы все стараемся в защите слаженно играть, но когда надо он подтаскивает.

— Выматывают такие матчи?

— Да, достаточно тяжёлые. Мы стараемся без ошибок играть, в нужный момент забивать.

— О чем спорили после финальной сирены?

— Да так…Потолкались немножко и разошлись.

— Удивило то, что СКА сегодня проиграли?

— Да я вот только узнал. «Локомотив» — хорошая команда. Дадут бой, будет интересная серия.

— Хорошо будет начинать следующий раунд плей-офф дома против Ярославля?

— Нам бы ещё «Йокерит» пройти. У нас только две победы.

— Кто вам губу разбил?

— Седьмой номер.