Игорь Никитин: «Светлаков и Окулов в Хельсинки не сыграют»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Йокеритом» (2:0) в матче серии плей-офф КХЛ отметил, что на игроках начинает сказываться усталость. Также специалист назвал игроков, которые не поедут с командой на игры в Хельсинки.

— Тяжелая игра, тем более, сегодня второй день, соперник серьезный, — сказал Никитин. — Где-то сказывается усталость, не хватало концентрации. Но ребята молодцы, сражались. Мы все прекрасно понимаем и готовимся к следующему матчу.

— Насколько на Илью Сорокина давит, что он пропустил за весь плей-офф всего одну шайбу?

— Мы об этом не говорим. Сосредоточены на командной игре. Это плей-офф, здесь нет персоналий. Важна игра каждого хоккеиста и всей команды в целом.

— У «Йокерита» играют два голкипера, у ЦСКА — один. Вы не собираетесь задействовать Юханссона в случае крайней необходимости?

— У соперника свои проблемы, у нас своих хватает. Илья играет. Сейчас будем готовиться к следующей встрече.

— В матчах в Хельсинки Светлаков и Окулов будут играть?