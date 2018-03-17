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Игорь Никитин: «Светлаков и Окулов в Хельсинки не сыграют»
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Игорь Никитин: «Светлаков и Окулов в Хельсинки не сыграют» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Йокеритом» (2:0) в матче серии плей-офф КХЛ отметил, что на игроках начинает сказываться усталость. Также специалист назвал игроков, которые не поедут с командой на игры в Хельсинки.
— Тяжелая игра, тем более, сегодня второй день, соперник серьезный, — сказал Никитин. — Где-то сказывается усталость, не хватало концентрации. Но ребята молодцы, сражались. Мы все прекрасно понимаем и готовимся к следующему матчу.
— Насколько на Илью Сорокина давит, что он пропустил за весь плей-офф всего одну шайбу?
— Мы об этом не говорим. Сосредоточены на командной игре. Это плей-офф, здесь нет персоналий. Важна игра каждого хоккеиста и всей команды в целом.
— У «Йокерита» играют два голкипера, у ЦСКА — один. Вы не собираетесь задействовать Юханссона в случае крайней необходимости?
— У соперника свои проблемы, у нас своих хватает. Илья играет. Сейчас будем готовиться к следующей встрече.
— В матчах в Хельсинки Светлаков и Окулов будут играть?
— Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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