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Отец хоккеиста «Трактора» отреагировал на то, что тренер Назаров назвал его сына «сопляком»
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Отец хоккеиста «Трактора» отреагировал на то, что тренер Назаров назвал его сына «сопляком» 

RT на русском 7 часов назад
Отец хоккеиста «Трактора» Виталия Кравцова Юрий отреагировал на то, что тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров назвал его сына «сопляком» после гола в матче четвертьфинала серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Знаете, из уст тренера соперников слышать те слова, которые произнёс Назаров, это как бальзам на душу. Могу сказать Андрею Викторовичу огромное спасибо за то, что он оценил игру моего сына таким образом. Мне, как отцу, было очень приятно», — приводит слова Кравцова-старшего Sport24.
Отец также сказал, что его 18-летний сын не склонен к «звёздной болезни». Виталий Кравцов в семи матчах Кубка Гагарина забросил шесть шайб.
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