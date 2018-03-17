Иржи Секач: Не могли позволить себе еще раз упустить победу, ведя две шайбы 

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии
«Ак Барс» в субботу сравнял счет в серии с «Металлургом» (1-1), победив в Казани 4:1. С передачи Секача был забит решающий гол в матче.
«Магнитка» — очень сильный соперник, но мы играли так, как нужно было для победы. Мы были единой командой, и это принесло результат. После вчерашнего матча, в котором мы вели 2:0 и упустили преимущество, нам было важно не допустить этого еще раз. Мы сделали правильные выводы из ошибок», — приводит РИА «Новости» слова Секача.