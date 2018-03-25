Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ 

«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Об этом сообщает ТАСС.
Форвард «Эдмонта» Коннор Макдэвид оформил дубль, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров НХЛ Никиту Кучерова. Гол в свой актив также добавил Понтус Оберг. Шайбы в составе «Лос-Анджелеса» смогли забить Джейк Маззин и Джефф Картер.
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) — Лос-Анджелес Кингз (Лос-Анджелес) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
1:0 — Оберг — 00:45 (5x5)
2:0 — Макдэвид (Ратти, Ларссон) — 15:32 (5x5)
2:1 — Маззин (Пирсон, Картер) — 16:00 (5x5)
3:1 — Макдэвид (Слепышев, Секера) — 24:08 (5x5)
3:2 — Картер (Ридер, Пирсон) — 26:19 (5x5)