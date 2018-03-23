Ещё
«Эдмонтон» крупно переиграл «Оттаву», Макдэвид набрал 4 очка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эдмонтон» крупно переиграл «Оттаву», Макдэвид набрал 4 очка 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали уверенную победу — 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).
Лучшим игроком матча стал лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка. Райан Ньюджент-Хопкинс отметился 3 (1+2) очками. Дубль оформил Дрейк Каджула. Ещё одна шайбу забросил Тай Ратти. В составе «Сенаторз» голы в активе Мэтта Дюшейна и Филипа Хлапика.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 10 минут 11 секунд, нанёс 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «0».
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА — «Йокерит»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Гагарина Рейтинг защитников на чемпионате мира по хоккею 2017 Итоги дня в МХЛ
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК51
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение