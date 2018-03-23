«Эдмонтон» крупно переиграл «Оттаву», Макдэвид набрал 4 очка 

В Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали уверенную победу — 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).
Лучшим игроком матча стал лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка. Райан Ньюджент-Хопкинс отметился 3 (1+2) очками. Дубль оформил Дрейк Каджула. Ещё одна шайбу забросил Тай Ратти. В составе «Сенаторз» голы в активе Мэтта Дюшейна и Филипа Хлапика.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 10 минут 11 секунд, нанёс 1 бросок в створ и заработал показатель полезности «0».