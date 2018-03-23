«Эдмонтон» крупно переиграл «Оттаву», Макдэвид набрал 4 очка

В Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали уверенную победу — 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).