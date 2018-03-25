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«Эдмонтон» с минимальной разницей победил «Лос-Анджелес», Макдэвид оформил дубль
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«Эдмонтон» с минимальной разницей победил «Лос-Анджелес», Макдэвид оформил дубль 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоялся в Эдмонтоне в «Роджерс Плэйс» и завершился со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы. Эти голы позволили канадцу обойти в гонке бомбардиров НХЛ Никиту Кучерова. Ещё один гол оформил Понтус Оберг. В составе «королей» отличились Джейк Маззин и Джефф Картер.
«Эдмонтон Ойлерз» одержал третью победу подряд.
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