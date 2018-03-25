«Эдмонтон» с минимальной разницей победил «Лос-Анджелес», Макдэвид оформил дубль

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоялся в Эдмонтоне в «Роджерс Плэйс» и завершился со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

«Эдмонтон Ойлерз» одержал третью победу подряд.