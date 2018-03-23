Макдэвид вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, отставание от Кучерова — 1 очко

В Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали уверенную победу — 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).

Лучшим игроком матча стал лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид , записавший на свой счёт 4 (2+2) очка. Он набрал 94 (36+58) баллов в нынешнем сезоне и вышел на второе место в гонке бомбардиров, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона , в активе которого 92 (38+54) очка, и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (91 (40+51) балл).

Продолжает лидировать в борьбе за «Арт Росс Трофи» форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров , имеющий на своём счету 95 (37+58) очков.

Видео одной из шайб Макдэвида можно посмотреть на сайте НХЛ.