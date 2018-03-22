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Малкин набрал 90-е очко в сезоне и вышел на третье место в гонке бомбардиров
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Малкин набрал 90-е очко в сезоне и вышел на третье место в гонке бомбардиров 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает на домашнем льду «Монреаль Канадиенс» (1:0, идёт первый период). Счёт в игре в середине первого периода открыл российский центрфорвард «пингвинов» Евгений Малкин. Для него эта шайба стала 41-й в сезоне.
Всего в активе Малкина стало 90 (41+49) очков, и он догнал в бомбардирской гонке нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, деля с ним третье место.
Видео взято из официального «твиттера» «Питтсбург Пингвинз».
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