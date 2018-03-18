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«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес», Кинкейд оформил первый шат-аут в сезоне
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«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес», Кинкейд оформил первый шат-аут в сезоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и уступил со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
Главным героем матча стал голкипер «дьяволов» Кейт Кинкейд, отразивший все 38 бросков и оформивший первый шат-аут в сезоне.
«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции.
«Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку в Западной конференции, опережая «Даллас Старз» лишь по дополнительным показателям.
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