«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес», Кинкейд оформил первый шат-аут в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и уступил со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Главным героем матча стал голкипер «дьяволов» Кейт Кинкейд , отразивший все 38 бросков и оформивший первый шат-аут в сезоне.

«Нью-Джерси» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на шестое место в Восточной конференции.

«Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку в Западной конференции, опережая «Даллас Старз» лишь по дополнительным показателям.