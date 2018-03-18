«Каролина» потерпела третье поражение кряду

«Каролина» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Это поражение стало для «Харрикейнз» третьим подряд.

Регулярный чемпионат

"Каролина" — «Филадельфия» — 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)