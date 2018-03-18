«Филадельфия» победила «Каролину», «Торонто» разгромил «Монреаль» 

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия Флайерз» на выезде победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 39 секунд и активными действиями не отметился.
«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак за 14 минут 2 секунды провёл 2 силовых приёма и заработал отрицательный показатель полезности: "-1".