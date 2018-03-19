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Тарасенко впервые с 2015 года пропустил матч НХЛ
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Хоккеист Тарасенко впервые с 2015 года пропустил матч НХЛ из-за травмы 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий «Сент_Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс» из-за травмы. Таким образом, Тарасенко впервые с 2015 года не вышел на лёд на матч НХЛ. Последний раз россиянин из-за травмы пропускал игру 31 декабря 2015 года. После этого на протяжении 195 встреч Тарасенко выходил на лёд, сообщает STL Today.
Тарасенко получил травму верхней части тела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тренер «Сент-Луиса» Марк Йео сообщил, что российский хоккеист пропустит несколько дней.
Ранее сообзалось, что российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы.
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