Видео: Голдобин забросил пятую шайбу в сезоне

22-летний уроженец Москвы открыл счет в игре на 11-й минуте первого периода. Ему ассистировали Деррик Пульо и Рид Буше.

Голдобин набрал восьмое очко (5 голов + 3 передачи) в 28-м матче сезона. Теперь в его активе 13 очков (9+4) в 51-й игре НХЛ.