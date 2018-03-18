Ещё
Видео: Голдобин забросил пятую шайбу в сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Голдобин забросил пятую шайбу в сезоне 

Советский спорт 16 часов назад
22-летний уроженец Москвы открыл счет в игре на 11-й минуте первого периода. Ему ассистировали Деррик Пульо и Рид Буше.
Голдобин набрал восьмое очко (5 голов + 3 передачи) в 28-м матче сезона. Теперь в его активе 13 очков (9+4) в 51-й игре НХЛ.
Советский спорт: последние новости
Ковальчук продал подаренный за выступление на Олимпиаде внедорожник «Ак Барс» на своем льду уступил «Металлургу» в стартовом матче серии Выборы президента ФХР пройдут 12 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию37
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение