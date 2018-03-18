«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе», несмотря на гол Голдобина

«Ванкувер» на своем льду потерпел поражение от «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Шесть встреч подряд «Кэнакс» не может выиграть, а «Шаркс» продлил победную серию до четырех игр.