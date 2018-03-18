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«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе», несмотря на гол Голдобина
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«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе», несмотря на гол Голдобина 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
«Ванкувер» на своем льду потерпел поражение от «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Шесть встреч подряд «Кэнакс» не может выиграть, а «Шаркс» продлил победную серию до четырех игр.
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