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Нападающий «Торонто» Марло вышел на 11-е место в истории НХЛ по матчам
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Нападающий «Торонто» Марло вышел на 11-е место в истории НХЛ по матчам 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду крупно победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Форвард «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1565-ю игру за карьеру в НХЛ и вышел на 11-е место в истории, обогнав Никласа Лидстрёма.
38-летний хоккеист выступает в лиге с сезона-1997/98, на его счету 531 шайба и 593 результативные передачи. В этом сезоне в 72 играх Марло набрал 40 (23+17) очков за результативность.
Следующей целью для канадского форварда является занимающий 10-е место Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги является Горди Хоу (1767).
За последние девять сезонов Марло не пропустил ни одного матча.
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