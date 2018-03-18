Нападающий «Торонто» Марло вышел на 11-е место в истории НХЛ по матчам

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду крупно победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Форвард «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1565-ю игру за карьеру в НХЛ и вышел на 11-е место в истории, обогнав Никласа Лидстрёма.

38-летний хоккеист выступает в лиге с сезона-1997/98, на его счету 531 шайба и 593 результативные передачи. В этом сезоне в 72 играх Марло набрал 40 (23+17) очков за результативность.

Следующей целью для канадского форварда является занимающий 10-е место Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги является Горди Хоу (1767).

За последние девять сезонов Марло не пропустил ни одного матча.