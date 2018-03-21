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«Чикаго» впервые с сезона-2007/08 не попал в плей-офф
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«Чикаго» впервые с сезона-2007/08 не попал в плей-офф 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:5. Это поражение лишило «чёрных ястребов» шансов попасть в плей-офф. «Чикаго» впервые с сезона-2007/08 не примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Команда Джоэля Кенневилля занимает третье место с конца в Западной конференции, выиграв 30 из 74 матчей.
Последние два года «Чикаго» проигрывал в первом раунде плей-офф, а с 2008 года завоевал три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).
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