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Новиков назвал «Металлург» и «Ак Барс» лучшими клубами мира
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Новиков назвал «Металлург» и «Ак Барс» лучшими клубами мира 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о прогнозах на последующие матчи Кубка Гагарина — 2018. Его слова приводит "Чемпионат.com".
"Пара «Магнитка» — «Ак Барс» — это топовые команды, плюс «Трактор» тоже упирается. «Металлург» и «Ак Барс» — лучшие команды мира, они могут играть на уровне НХЛ. В этой паре битва будет точно до конца. Да и у «Трактора» с «Салаватом» седьмой матч вполне может состояться. У болельщиков есть шанс порадоваться хоккею", — сказал Новиков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции.
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