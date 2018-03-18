Новиков назвал «Металлург» и «Ак Барс» лучшими клубами мира

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о прогнозах на последующие матчи Кубка Гагарина — 2018. Его слова приводит "Чемпионат.com"

"Пара «Магнитка» — «Ак Барс» — это топовые команды, плюс «Трактор» тоже упирается. «Металлург» и «Ак Барс» — лучшие команды мира, они могут играть на уровне НХЛ. В этой паре битва будет точно до конца. Да и у «Трактора» с «Салаватом» седьмой матч вполне может состояться. У болельщиков есть шанс порадоваться хоккею", — сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции.