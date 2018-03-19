Георгиев рассказал о преимуществах США перед РФ

Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о преимуществах США перед Россией

«В бытовом плане жизнь сильно отличается. Например, здесь в кепке или шапке сидеть во время обеда считается нормальным. В России за такое сразу по башке дадут и скажут: "Ты чего, обалдел? Уважай людей!"» — заявил Георгиев. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о различиях между жизнью в России и США. Его слова приводит Sport24.

«Чувствую себя комфортно. В языковом плане проблем никаких нет. В младшем возрасте родители меня записали в школу, специализирующуюся на иностранных языках. Так что с десяти лет уже свободно разговаривал по-английски», — отметил он. Хоккеист добавил, что полностью адаптировался к жизни в США.

В начале марта 22-летний Георгиев одержал первую победу в НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Спортсмен был признан второй звездой встречи.

Голкипер — серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года.