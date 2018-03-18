Александр Георгиев: После сэйва в матче с «Питтсбургом» ко мне полкоманды подъехало

— Недавно вы отразили буллит Малкина за десять секунд до конца третьего периода при счете 3:3. Сами поняли, что сотворили? — Да я и не смотрел на табло, просто знал, что это ключевой момент матча, — приводит Sport24.ru слова Георгиева. — Старался сконцентрироваться, как на обычный выход «один в ноль».

— После матча Малкин вам что-то сказал? — Нет, мы не общались никогда.

— Что одноклубники вам сказали после победы над «Питтсбургом»? — Меня всегда здорово поддерживают в команде. Говорят: «Молодчик, продолжай в том же духе». После сэйва ко мне полкоманды подъехало.

22-летний российский голкипер провел семь матчей в НХЛ, в которых одержал три победы, отразил 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,94 гола за игру.