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Александр Георгиев: После сэйва в матче с «Питтсбургом» ко мне полкоманды подъехало
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Александр Георгиев: После сэйва в матче с «Питтсбургом» ко мне полкоманды подъехало 

Советский спорт 2 часа назад
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, как в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» отразил буллит от форварда Евгения Малкина.
— Недавно вы отразили буллит Малкина за десять секунд до конца третьего периода при счете 3:3. Сами поняли, что сотворили? — Да я и не смотрел на табло, просто знал, что это ключевой момент матча, — приводит Sport24.ru слова Георгиева. — Старался сконцентрироваться, как на обычный выход «один в ноль».
— После матча Малкин вам что-то сказал? — Нет, мы не общались никогда.
— Что одноклубники вам сказали после победы над «Питтсбургом»? — Меня всегда здорово поддерживают в команде. Говорят: «Молодчик, продолжай в том же духе». После сэйва ко мне полкоманды подъехало.
22-летний российский голкипер провел семь матчей в НХЛ, в которых одержал три победы, отразил 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,94 гола за игру.
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