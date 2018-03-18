Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отдал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0, после первого периода).
Российский хоккеист помог отличиться своему партнёру Габриэлю Ландескогу, который открыл счёт на четвёртой минуте матча. Ещё одним ассистентом сталНатан Маккиннон, продливший серию с набранными очками до 12 игр.
Задоров принимает участие в 67-м матче в нынешнем сезоне, на его счету семь заброшенных шайб и 13 голевых передач. 22-летний защитник проводит пятый сезон в лиге, ранее хоккеист никогда не набирал больше 15 очков за регулярный чемпионат (сезон-2014/15).
Видео гола можно посмотреть на официальном сайтt НХЛ.