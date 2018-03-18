«Колорадо» — «Детройт»: защитник хозяев Никита Задоров набрал 20-е очко в сезоне

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отдал результативную передачу в матче регулярного сезона НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:0, после первого периода).

Российский хоккеист помог отличиться своему партнёру Габриэлю Ландескогу , который открыл счёт на четвёртой минуте матча. Ещё одним ассистентом стал Натан Маккиннон , продливший серию с набранными очками до 12 игр.

Задоров принимает участие в 67-м матче в нынешнем сезоне, на его счету семь заброшенных шайб и 13 голевых передач. 22-летний защитник проводит пятый сезон в лиге, ранее хоккеист никогда не набирал больше 15 очков за регулярный чемпионат (сезон-2014/15).

Видео гола можно посмотреть на официальном сайтt НХЛ.