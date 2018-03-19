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Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Эдмонтоном»
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Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Эдмонтоном» 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отличился Никита Кучеров, для которого эти шайбы стали 35-й и 36-й в сезоне. Еще один гол на счету Виктора Хедмана. У "Эдмонтона" отметился Тай Рэтти.
Защитник "молний" Михаил Сергачев провел на льду 12 минут 28 секунд, не отметившись результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в матче. Нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев сыграл 10 минут 23 секунды, не набрав очков.
"Тампа" прервала двухматчевую серию поражений.
В другом матче дня "Вегас Голден Найтс" обыграл "Калгари Флеймз" со счетом 4:0.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа) — "Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) 0:1 — Рэтти — 00:141:1 — Хедман (Пойнт) — 15:122:1 — Кучеров (Стэмкос) — 22:24 (5х4) 3:1 — Кучеров (Миллер, Стэмкос) — 51:34
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