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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон»
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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов и Овечкин забросили по шайбе 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
«Филадельфия Флайерз» на своём льду одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.
В составе победителей шайбы забросили Шейн Гостисбеер (23-я минута), Оскар Линдблум (39-я), россиянин Иван Проворов (40-я), Уэйн Симмондс (42-я, 55-я) и Якуб Ворачек (60-я).
У «Вашингтона» отличились российский форвард Александр Овечкин (36-я), Чендлер Стивенсон (51-я) и Джон Карлсон (57-я). Овечкин также сделал результативную передачу.
В других матчах дня «Анахайм Дакс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2, «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме уступили «Сент-Луис Блюз» — 4:5.
Ранее две шайбы Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ.
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