«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов и Овечкин забросили по шайбе

«Филадельфия Флайерз» на своём льду одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В других матчах дня «Анахайм Дакс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2, «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме уступили «Сент-Луис Блюз» — 4:5.